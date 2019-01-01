УЕФА наказал Англию за лазер в глаза Шмайхелю и другие бесчинства фанов

Английская футбольная ассоциация отделалась штрафом.

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Европейский футбольный союз оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро — сообщает Sky Sports.

Таким оказалось наказание за поведение английских фанов, которые во время полуфинала против Дании грубо нарушали правила поведения, установленные УЕФА.

Англичане освистали государственный гимн Дании, использовали пиротехнику и светили лазерными указками в лицо вратарю датчан Касперу Шмайхелю, в том числе и при исполнении пенальти.

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Матч пройдет в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.