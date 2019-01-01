Англии запретили исполнять культовую песню перед финалом Евро-2020

Сами авторы композиции выступали с данной инициативой.

фанаты сборной Англии, Getty Images

Сборная Англии, равно как и вся страна, готовится к большому футбольному событию — национальная команда будет принимать участие в финальном поединке чемпионата Европы-2020 против Италии на родном Уэмбли.

Пока футболисты коротают последний свободный день перед знаменательным событием, английские фанаты соревнуются между собой в подборе наиболее интересного способа зарядить команду на предстоящую игру.

В частности, со своими идеями выступили даже английские писатели и комики Фрэнк Скиннер и Дэвида Баддила, которые в 1996-м году разорвали английские чарты хитом "Three Lions", написанным в соавторстве с рок-группой The Lightning Seeds. Данная песня до сих пор является неотъемлемой частью фанатских зарядов во время матча национальной команды.

Скиннер и Баддил хотели исполнить данную композицию во время предматчевого шоу, однако получили строгий отказ от УЕФА, который посчитал этот факт предоставлением неконкурентного преимущества сборной Англии в условиях домашних трибун.

"Было предложение, чтобы мы спели "Three Lions" на поле перед финалом в воскресенье, но УЕФА сказал, что это было слишком несправедливо по отношению к итальянцам.

Странные они, ведь в первом матче Евро-2020, которым была игра Италии против Турции, Андреа Бочелли исполнил Nessun Dorma перед игрой, и ничего…", — заявил Скиннер.

По данным Official Charts Company, этот трек — один из самых продаваемых синглов всех времен в Великобритании, который уже четыре раза занимал первое место в ежегодных хит-парадах Британии. На данный момент, песня уже покорила четвертую строчку.

В свою очередь, Баддель высказал несогласие с тем, что эта песня заряжает команду на борьбу в еще большей степени, чем это делает тренерский штаб: "В ней идет речь о том, как мы в основном проигрываем, но все же ошибочно полагаем, что на этот раз надежда может восторжествовать над опытом.

Речь идет о тоске и волшебном мышлении. Это о состоянии футбольного фаната. По общему ошибочному мнению, люди понимают под словами "It's coming home" обязательную победу. Идиоты, что еще сказать".

Sky Sports также сообщает, что правительство Великобритании настоятельно не рекомендовало своим дипломата использовать данный мотив ради поддержки сборной Англии, так как, якобы, это раздражает представителей других стран, и может навредить заявке Великобритании и Ирландии на проведение совместного чемпионата мира-2030.