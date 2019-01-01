Хендерсон: Финал Евро-2020 против Италии — матч всей нашей жизни
Английский хавбек высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Центральный полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча.
"Все внимание на воскресенье. Это матч всей нашей жизни. Очень нужно снова порадовать собравшихся на стадионе и всю нашу страну".
"Это уникальный шанс для всех нас, для Англии, и мы обязаны сделать все для победы", — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
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