Италия — Англия. Накануне

Football.ua анонсирует финальный поединок Евро-2020 между итальянцами и англичанами.

Италия — Англия, getty images

Вот и настал момент кульминации Евро-2020. В финале столь необычного во всех смыслах турнира сойдутся Италия и Англия.

Италия – Англия

Воскресенье, 11 июля, 22.00. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр встречи: Бьорн Кюйперс (Голландия). Трансляция на канале Футбол 1 и Футбол 2.

Путь обоих коллективов к игре на Уэмбли был разным. После уверенного группового этапа, где "скуадра адзурра" не оставила шансов ни одному из соперников по группе, подопечные Роберто Манчини испытали определенные сложности с прохождением австрийского барьера в основное время, затем одолели бельгийцев, ну и на десерт выбили Испанию в серии пенальти. Игра с "фурией рохой" и вовсе стала самой неоднозначной для итальянцев на турнире. Тем не менее вряд ли найдутся люди, которые скажут, что данное попадание в финал незаслуженное.

Путь команд к финалу

Италия – Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0), Австрия (2:1), Бельгия (2:1), Испания (1:1, 4:2 по пенальти)

Англия – Хорватия (1:0), Шотландия (0:0), Чехия (1:0), Германия (2:0), Украина (4:0), Дания (2:1)

Как, собственно, и английской сборной, пусть игра команды Гарета Саутгейта вызывает огромные вопросы у публики по причине прагматичного и несколько "бездушного" стиля.

"Три льва" прошли группу в эконом-режиме, клепая минимальные победы, а также расписав нулевку с заклятыми "друзями" из Шотландии. В плей-офф родоначальники сперва остановили поступь Германии (здесь стоит отметить успешный тактический ход тренера, успешно отзеркалившего схему "бундестим"), после чего прошли сами знаете кого, а в полуфинале скандально расправились с датчанами. После игры с "динамитом" многие нейтральные зрители явственно перешли на сторону итальянцев в предстоящей битве.

По сути, игра со "скуадрой" станет первой серьезной проверкой на прочность этой Англии (все-таки нынешние немцы, скорее, мучились, чем играли под руководством Йоахима Лева), и далеко не факт, что успешной.

Козырем команды с Туманного Альбиона будет, безусловно, фактор своего поля. Британцы в целом умудрились воспользоваться несовершенством календаря текущего чемпионата Европы, сыграв 5 игр на родном Уэмбли на пути к финалу на…Уэмбли. Кроме того, на днях стало известно о том, что ассистентом видеопомощника на решающей встрече будет голландец Пол ван Букел, принимавший ключевое решение в эпизоде с назначением пенальти на Рахиме Стерлинге. Мы ни на что не намекаем, просто интересный факт.

Скорее всего, Гарет Саутгейт не решится отходить от схемы 4-2-3-1, подтвердившей свою эффективность на этом Евро, но не исключен вариант и 4-3-3, который позволит отзеркалить формацию соперника. Словом, легким фаворитом в этой игре выглядит Италия, однако только легким, так как и англичане вполне себе могут удивить, а качество и потенциал этого коллектива всем уже давно известны.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс, Филлипс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Интересные факты

- Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы. Доселе родоначальники футбола доходили до финала чемпионата мира 1966 года, где в легендарном матче обыграли ФРГ.

- Сборная Италии не побеждала на Евро уже 53 года. Последний раз в финальной встрече "скуадра адзурра" участвовала на домашнем для Украины Евро-2012, где без шансов уступила великолепной Испании Висенте дель Боске (0:4). Кроме того, итальянцы дважды проигрывали в финалах континентального форума, больше поражений (по три), чем у них, лишь у СССР и Германии.

- Лишь три команды выигрывали чемпионат Европы на своей территории: Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Португалия (2004) и Франция (2016) уступили в домашнем финале.

- Жоржиньо может стать десятым игроком, одержавшим победу в финалах ЕВРО и Кубка европейских чемпионов в одном сезоне. В мае он помог Челси обыграть Манчестер Сити в финале Лиге чемпионов. Ранее за один год играли в победных финалах КЕЧ/ЛЧ и ЕВРО такие футболисты: Луис Суарес (Интер и сборная Испании, 1964), Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле и Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов, 1988), Фернандо Торрес и Хуан Мата (Челси и сборная Испании, 2012), Криштиану Роналду и Пепе (Реал и сборная Португалии, 2016).

- Сборная Англии стала 13-м в истории финалистом Евро и первым дебютантом после Греции и Португалии в 2004 году. Югославия (1960, 1968) и Бельгия (1980) — единственные сборные, которые играли в финале, но так и не стали чемпионами Европы.

Тренеры говорят

Роберто Манчини, Италия

"Мы долгие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление. Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться".

Гарет Саутгейт, Англия

"Мы очень рады, что вышли в финал, но впереди еще один серьезный барьер. Я считаю, что Италия — очень сильная команда на протяжении последних нескольких лет. Итальянцы в потрясающей форме, и у них опытные защитники, которые уже все повидали. Будет очень интересная игра".