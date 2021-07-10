7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

"Последний рывок, Англия". Стерлинг поделился фото с тренировки перед финалом Евро-2020

Проводилась ли работа над прыжками во время важней тренировочной сессии англичан — пока неизвестно.

Рахим Стерлинг в матче против Дании, Getty Images
Рахим Стерлинг в матче против Дании, Getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. 

Главная звезда команды "трех львов" Рахим Стерлинг в преддверии данного противостояния поделился фото с одной из последних тренировок, сопроводив ее короткой мотивирующей фразой.

"Последний рывок, Англия", — написал Стерлинг. 

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2