"Последний рывок, Англия". Стерлинг поделился фото с тренировки перед финалом Евро-2020
Проводилась ли работа над прыжками во время важней тренировочной сессии англичан — пока неизвестно.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.
Главная звезда команды "трех львов" Рахим Стерлинг в преддверии данного противостояния поделился фото с одной из последних тренировок, сопроводив ее короткой мотивирующей фразой.
"Последний рывок, Англия", — написал Стерлинг.
Final push @England 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/ahIlQoSoQD— Raheem Sterling (@sterling7) July 10, 2021
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
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