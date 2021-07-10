"Последний рывок, Англия". Стерлинг поделился фото с тренировки перед финалом Евро-2020

Проводилась ли работа над прыжками во время важней тренировочной сессии англичан — пока неизвестно.

Рахим Стерлинг в матче против Дании, Getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

Главная звезда команды "трех львов" Рахим Стерлинг в преддверии данного противостояния поделился фото с одной из последних тренировок, сопроводив ее короткой мотивирующей фразой.

"Последний рывок, Англия", — написал Стерлинг.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.