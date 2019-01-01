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Манчини: В Англии много крепких ребят, но когда играешь в футбол, мяч находится внизу

Наставник сборной Италии, похоже, надеется переиграть соперника за счет владения и контроля мяча.

Роберто Манчини, Getty Images
Роберто Манчини, Getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. 

Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини рассказал, за счет чего надеется завоевать трофей по итогам предстоящего противостояния.

"Мне выпала возможность выступать за молодежную и взрослую сборную, но мы не выиграли ни молодежный ЕВРО, ни чемпионат мира 1990 года. Это очень важный для меня момент. Надеюсь, смогу пережить со сборной Италии те эмоции, которые не удалось пережить во время карьеры игрока".

"Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2