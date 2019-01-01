Манчини: В Англии много крепких ребят, но когда играешь в футбол, мяч находится внизу
Наставник сборной Италии, похоже, надеется переиграть соперника за счет владения и контроля мяча.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.
Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини рассказал, за счет чего надеется завоевать трофей по итогам предстоящего противостояния.
"Мне выпала возможность выступать за молодежную и взрослую сборную, но мы не выиграли ни молодежный ЕВРО, ни чемпионат мира 1990 года. Это очень важный для меня момент. Надеюсь, смогу пережить со сборной Италии те эмоции, которые не удалось пережить во время карьеры игрока".
"Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021