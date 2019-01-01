Манчини: В Англии много крепких ребят, но когда играешь в футбол, мяч находится внизу

Наставник сборной Италии, похоже, надеется переиграть соперника за счет владения и контроля мяча.

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини рассказал, за счет чего надеется завоевать трофей по итогам предстоящего противостояния.

"Мне выпала возможность выступать за молодежную и взрослую сборную, но мы не выиграли ни молодежный ЕВРО, ни чемпионат мира 1990 года. Это очень важный для меня момент. Надеюсь, смогу пережить со сборной Италии те эмоции, которые не удалось пережить во время карьеры игрока".

"Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.