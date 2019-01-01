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Келвин Филлипс: Против связки Жоржиньо и Веррати будет максимально сложно

Английский хавбек высказался о предстоящем финале чемпионата Европы против Италии.

Келвин Филлипс, getty Images
Келвин Филлипс, getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. 

Полузащитник команды "трех львов" Келвин Филлипс лестно высказался в адрес пары центральных полузащитников сборной Италии, которую представляют Жоржиньо и Марко Веррати.

"Я играл против Жоржиньо. Могу сказать, что это невероятный футболист. Он здорово работает с мячом, активно задействует корпус, чтобы избавляться от опеки. Не сомневаюсь, что Италия подготовит для нас несколько серьезных испытаний".

"Верратти также является впечатляющим игроком. Его игра всегда вызывала у меня восхищение. Против такой связки центральных полузащитников будет максимально сложно", — приводит слова Филлипса The Guardian.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2