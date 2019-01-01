Келвин Филлипс: Против связки Жоржиньо и Веррати будет максимально сложно

Английский хавбек высказался о предстоящем финале чемпионата Европы против Италии.

Келвин Филлипс, getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

Полузащитник команды "трех львов" Келвин Филлипс лестно высказался в адрес пары центральных полузащитников сборной Италии, которую представляют Жоржиньо и Марко Веррати.

"Я играл против Жоржиньо. Могу сказать, что это невероятный футболист. Он здорово работает с мячом, активно задействует корпус, чтобы избавляться от опеки. Не сомневаюсь, что Италия подготовит для нас несколько серьезных испытаний".

"Верратти также является впечатляющим игроком. Его игра всегда вызывала у меня восхищение. Против такой связки центральных полузащитников будет максимально сложно", — приводит слова Филлипса The Guardian.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.