Келвин Филлипс: Против связки Жоржиньо и Веррати будет максимально сложно
Английский хавбек высказался о предстоящем финале чемпионата Европы против Италии.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.
Полузащитник команды "трех львов" Келвин Филлипс лестно высказался в адрес пары центральных полузащитников сборной Италии, которую представляют Жоржиньо и Марко Веррати.
"Я играл против Жоржиньо. Могу сказать, что это невероятный футболист. Он здорово работает с мячом, активно задействует корпус, чтобы избавляться от опеки. Не сомневаюсь, что Италия подготовит для нас несколько серьезных испытаний".
"Верратти также является впечатляющим игроком. Его игра всегда вызывала у меня восхищение. Против такой связки центральных полузащитников будет максимально сложно", — приводит слова Филлипса The Guardian.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
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