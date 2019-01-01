Football's coming home: почему сборная Англии выиграет Евро-2020

Никита Евтушенко выделяет ключевые аспекты, за счет которых команда Гарета Саутгейта способна обыграть Италию в финале чемпионата Европы.

Сборная Англии, Getty Images

Вот и подходит к своему завершению Евро-2020, которое стало долгожданным в прямом смысле этого слова и вполне оправдавшим все ожидания. В финале этого международного форума встретятся команды-противоположности со стилистической точки зрения построения игры. Так, сборная Италии еще с матча-открытия чемпионата Европы, в котором она не оставила никаких шансов многообещающей Турции, не только подтвердила свой статус одного из главных фаворитов на трофей, но и завоевала сердца болельщиков по всему миру. Во многом — благодаря отказу от своего знаменитого катеначчо и ставке тренерского штаба Роберто Манчини преимущественно на атакующий футбол.

В качестве второго финалиста мы имеем национальную команду Англии с репутацией главного неудачника на международной арене среди топ-сборных. Несчетное количество "золотых поколений" так и не смогло привезти к "одинокому" кубку чемпионата мира-1966 хотя бы еще один значимый трофей. Прервать данную тенденцию сегодня может Гарет Саутгейт, которого можно смело назвать самым критикуемым тренером Евро-2020 наряду с экс-наставником Нидерландов Франком де Буром.

И ведь оказывается, что английский специалист изначально имел определенный план и был готов к негодованию футбольной общественности, которое вскоре может смениться на восторженные отзывы со стороны даже самых заядлых скептиков. В Англии действительно практически все крайне оптимистично настроены на финал Евро-2020 против Италии, на что есть ряд оснований. Давайте же рассмотрим, за счет чего англичане должны впервые в своей истории стать чемпионами Европы и заставить каждого болельщиками на Туманном Альбионе с гордостью и некоторым облегчением промолвить знаменитые слова: "Football's coming home".

Прагматизм — тренд современного футбола

Если вас попросят назвать самый скучный матч на Евро-2020, то, будем честны, вы уж точно должны вспомнить встречу Англии и Хорватии на стадии группового этапа (1:0). В исполнении команды Саутгейта по ходу всего турнира мы видели прямолинейную и осторожную игру с упором на достижение максимального результата на дистанции. В этой сборной Англии одних из лучших креативщиков и распасовщиков мира, Джек Грилиш, преимущественно выходит на поле со скамейки запасных, а многомилионный талант Джейдон Санчо и подавно сыграл лишь 7 минут с Чехией и полный матч с Украиной только из-за незначительного повреждения более универсального Букайо Сака.

Между Англией и Италией можно провести заметную параллель: эти команды весьма редко позволяют соперникам "распечатать" свои ворота, но причина огромного количества "сухих" матчей у каждого своя. Итальянцы в первую очередь обязаны этим невероятной игре голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, тогда как английского вратаря Джордана Пикфорда смело можно назвать самым слабым звеном в стане "трех львов", несмотря на парочку неплохих сэйвов против Германии.

"Но как же так!? — спросите вы. — Пикфорд же пропустил на этом Евро всего один мяч". Да, это так, но вот только заслуга в этом полностью лежит на слаженных действиях команды в обороне, благодаря которой голкипер англичанин избавлен от так называемых "запар" во время рабочего дня. Так, сборная Англии за шесть матчей турнира позволила соперникам пробить в створ своих ворот всего лишь 13 раз, тогда как их атаки "не отличаются умом и сообразительностью". Навесные передачи и прострелы с флангов на Кейна, периодические скоростные рывки Стерлинга в штрафную или голы со стандартов за счет преимущества условного Магуайра в верховой борьбе — в принципе все, чем удивляет Англия, но...

Когда в 1996 году Арсен Венгер возглавил Арсенал, он начал революцию в английском футболе против так называемого "Boring Style", придерживаясь убеждения, что "футбол — это искусство". Сегодня же мы все чаще встречаем команды, которых больше интересуют результаты здесь и сейчас, а не построение красивой комбинационной игры, что априори будет более длительным процессом с существенными рисками потерпеть неудачу.

Вспомним хотя бы прошлый сезон и то, в каком стиле Челси обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов, как Вильярреал сенсационно одолел Манчестер Юнайтед в финале Лиге Европы, а Лестер, в свою очередь, завоевал свой первый Кубок Англии в матче с Челси. Если говорить исключительно о Евро, то сразу вспоминаются триумфальные примеры Греции-2004 и Португалии-2016, а также, скажем, потеря очков Испании против Швеции в текущем розыгрыше группового этапа. Да, новых фанатов такими выступлениями вряд ли заполучишь, но можешь со своим "антифутболом", например, остаться в АПЛ, как Бернли, отправив симпатичный Фулхэм обратно в Чемпионшип и заставив нервничать за свое место в элите еще более симпатичный Брайтон.

Опасный Харри Кейн и готовый на всё Рахим Стерлинг

Харри Кейн — один из лучших нападающих в мире на данный момент, что в принципе доказывают его статусы лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона АПЛ. Единственная проблема — англичанину почему-то не везет с командами в плане завоевания трофеев как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Упущенный трофей Лиги чемпионов с Тоттенхэмом в его копилке уже есть, поэтому сейчас Кейн обязан быть по-спортивному злым и не упустить возможность стать чемпионом Европы вместе со сборной Англии. То, что фактор присутствия на поле заряженного и готового физически Харри Кейна, крайне важен для "трех львов" — не просто слова. Несмотря на блеклый старт турнира, англичанину удалось впоследствии забить 4 мяча в 6 матчах, при том, что Харри менее зависим от партнеров по команде, чем тот же Чиро Иммобиле, и способен собственноручно создать себе и партнеру голевой момент.

Поскольку открытого футбола от коллектива Саутгейта ждать не приходится, то и возможностей забить гол будет появляться не так уж и много. Казалось бы, при таком раскладе присутствие на поле Рахима Стерлинга, имеющего определенные проблемы с реализацией, — провальная стратегия, но этот чемпионат Европы вингер Манчестер Сити уж точно может записать в свой актив. Такое ощущение, что Стерлинг готов просто на все ради триумфа на этом Евро: надо забить ногой — без проблем, надо забить головой — запросто, нужно не позволить Дании перевести встречу в серию пенальти — упадет в штрафной соперника от минимального контакта так, что поверит даже система VAR.

И ведь совсем неважно сейчас, что говорят о тебе в соцсетях люди и с какими морскими обитателями сравнивают. В Англии Рахим Стерлинг — герой для своих болельщиков, который непосредственно поучаствовал в выходе "трех львов" в финал чемпионата Европы. Он такой же герой для англичан, каким был Диего Марадона для аргентинцев после знаменитой "Руки Бога", стоившей Англии полуфинала чемпионата мира в 1986 году. Разница только в том, что тогда системы видеоповторов и в планах не было, а у нас, якобы, эпоха высоких технологий, но даже два мяча на поле не удается обнаружить никому из бригады арбитров. В целом, ничего нового и удивительного.

Фактор Уэмбли и неформально "домашний" чемпионат Европы

Закончим, пожалуй, наиболее очевидным, но не менее важным преимуществом сборной Англии над сборной Италии, в формировании которого непосредственно поучаствовал УЕФА со своим экспериментальным форматом проведения турнира в разных городах по всей Европе. Только вот пять из шести своих поединков нынешнего розыгрыша чемпионата Европы подопечные Гарета Саутгейта провели на собственной арене Уэмбли в Лондоне, из-за чего, конечно, можно смело бросить камень в огород тех, кто планировал организацию турнира.

Пока кто-то из сборных перемещался "за тридевять земель" в условный Баку, а потом возвращался в противоположную часть Европы и проводил следующий матч уже на другом стадионе, футболисты английской команды не тратили силы на перелеты в другую страну, акклиматизацию и прочие моменты, спокойно выступая при поддержке своих болельщиков и ментальном факторе "родных стен".

Напомним, что финал Евро-2020 также состоится на Уэмбли, поэтому сборной Италии остается лишь смириться со своим своим очевидным статусом гостевой команды и надеяться, что в столице Англии окажутся не менее эмоциональные итальянские болельщики. И их будет достаточно, чтобы перекричать знаменитые английские чанты.

В любом случае, кто бы не одержал победу в предстоящем финале, поединок обещает быть если не результативным, то очень интересным с тактической точки зрения, а умение справиться с напряжением и давлением будет так же важно в вопросе определения победителя, как и футбольное мастерство. Начало решающего матча турнира — в 22:00 по киевскому времени. Пусть победит сильнейший!