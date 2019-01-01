Игроки сборной Англии отправят призовые за Евро-2020 в благотворительные фонды

Если англичане выиграют Евро-2020, то они заработают 11 миллионов евро.

Игроки сборной Англии, Getty Images

Футболисты сборной Англии согласились разделить свои призовые, заработанные на Евро-2020, между благотворительными организациями. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, если подопечные Гарета Саутгейта выиграют сегодняшний финальный поединок Евро-2020 против Италии, то они заработают 11 миллионов евро.

Напомним, финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдет сегодня, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Главным арбитром будет работать Бьорн Куйперс из Нидерландов.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.