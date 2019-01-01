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11 Июл
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Игроки сборной Англии отправят призовые за Евро-2020 в благотворительные фонды

Если англичане выиграют Евро-2020, то они заработают 11 миллионов евро.

Игроки сборной Англии, Getty Images
Игроки сборной Англии, Getty Images

Футболисты сборной Англии согласились разделить свои призовые, заработанные на Евро-2020, между благотворительными организациями. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, если подопечные Гарета Саутгейта выиграют сегодняшний финальный поединок Евро-2020 против Италии, то они заработают 11 миллионов евро.

Напомним, финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдет сегодня, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Главным арбитром будет работать Бьорн Куйперс из Нидерландов.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2