Игроки сборной Англии отправят призовые за Евро-2020 в благотворительные фонды
Если англичане выиграют Евро-2020, то они заработают 11 миллионов евро.
Футболисты сборной Англии согласились разделить свои призовые, заработанные на Евро-2020, между благотворительными организациями. Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, если подопечные Гарета Саутгейта выиграют сегодняшний финальный поединок Евро-2020 против Италии, то они заработают 11 миллионов евро.
Напомним, финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдет сегодня, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Главным арбитром будет работать Бьорн Куйперс из Нидерландов.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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