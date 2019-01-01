"Мне придется спросить у мамы". Санчо собирается впервые попробовать пиво в случае триумфа на Евро-2020

Английский вингер рассказал, как отметит победу на Евро, если удастся обыграть Италию.

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

21-летний англичанин Джейдон Санчо предположил, как отметить возможный триумф на чемпионате Европы.

"Красить волосы я привык, так что это не проблема. Сказал всем, что могу перекраситься в блондина".

"Думаю, что я присоединюсь к Райсу. Он никогда не пил пива, как и я, и собирается сделать это в случае победы. Я не большой фанат алкоголя, так что не знаю. Мне придется спросить у мамы разрешения", — приводит слова Санчо Manchester Evening News.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.