Саутгейт решил сыграть в три центральных защитника в финале Евро-2020

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Италия и Англия.

Гарет Саутгейт, Getty Images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне сыграют сборные Италии и Англии.

Роберто Манчини, после победы над сборной Испании (1:1, 4:2 – пен.), не стал делать замен в стартовом составе своей команды.

Гарет Саутгейт, на фоне успеха в игре против Дании (2:1), изменил игровую схему в сторону игры с тремя центральными защитниками, а Киран Триппьер выйдет с первых минут на правом фланге.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.



Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу — Маунт, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингс, Коади, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингэм.



Матч Италия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.