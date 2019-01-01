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Саутгейт решил сыграть в три центральных защитника в финале Евро-2020

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Италия и Англия.

Гарет Саутгейт, Getty Images
Гарет Саутгейт, Getty Images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне сыграют сборные Италии и Англии.

Роберто Манчини, после победы над сборной Испании (1:1, 4:2 – пен.), не стал делать замен в стартовом составе своей команды.

Гарет Саутгейт, на фоне успеха в игре против Дании (2:1), изменил игровую схему в сторону игры с тремя центральными защитниками, а Киран Триппьер выйдет с первых минут на правом фланге.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу — Маунт, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингс, Коади, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингэм.

Матч Италия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2