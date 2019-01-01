Триппьер объяснил выбор Саутгейтом схемы с пятью защитниками на финал Евро-2020
Английский фулбек высказался о предстоящем финале чемпионата Европы
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.
Крайний защитник Киран Триппьер, который выйдет в стартовом составе "трех львов", рассказал о причинах выбора тренерского штаба своей команды в пользу схемы с пятью защитниками.
"В матче против Германии та схема, которую мы будем использовать сегодня, сработала. Я сам должен буду привнести баланс в нашу игру, постараюсь создать максимум, что сумею".
"Вне зависимости от расстановки на поле игроки в любом случае отдадут борьбе все силы. И речь не про 11, а про всех 26 футболистов. Сегодня замены будут очень важны", — приводит слова Триппьера официальный сайт УЕФА.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
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