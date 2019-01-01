Бонуччи побил рекорд Буффона

Центральный защитник обошел голкипера по матчам на Евро.

Леонардо Бонуччи, getty images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Леонардо Бонуччи, вышедший в старте итальянцев, стал рекордсменом по матчам на чемпионате Евро для своей страны.

Для центрального защитника матч против Италии стал 18 в истории турниров, благодаря чему он обошел Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что матч Италия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.