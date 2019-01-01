Кьеллини — самый возрастной капитан в истории финалов чемпионатов Европы
Опытный итальянский центрбек вошел в историю Евро.
В рамках финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии противостоит сборной Англии. В этом поединке решится судьба кубка Анри Делоне.
Центральный защитник итальянской команды Джорджо Кьеллини вышел с капитанской повязкой своей команды, став таким образом самым возрастным капитаном в истории финальных противостояний чемпионата Европы.
Джорджо Кьеллини (36 лет и 331 день) побил рекорд итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, который был капитаном Италии в финале Евро-2012 в возрасте 34 лет и 154 дней.
Смотреть видео лучших моментов матча Италия — Англия вы можете на Football.ua.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021