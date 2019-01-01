Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.
Счет в матче точным ударом в ближний угол открыл Люк Шоу после паса Триппьера. К тому моменту прошла одна минута и 57 секунд.
Как сообщает Squawka, взятие ворот в исполнении левого защитника стало самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы.
Отметим, что Люк Шоу, тем не менее, не забил самый быстрый гол текущего розыгрыша турнира. Эмилю Форсбергу для взятия ворот в игре с Польшей потребовалась 81 секунда.
Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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