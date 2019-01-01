Италия впервые с 2020 года пропустила первой

Команде Роберто Манчини необходимо отыгрываться.

Италия - Англия, getty images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.

Как сообщает Squawka, команда Роберто Манчини уступает в счете по ходу матча впервые с сентября 2020 года.

Итальянцы не пропускали первыми в последних восемнадцати матчах, но в этот раз серия прервалась из-за гола Люка Шоу.

Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.