Италия впервые с 2020 года пропустила первой
Команде Роберто Манчини необходимо отыгрываться.
В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.
Как сообщает Squawka, команда Роберто Манчини уступает в счете по ходу матча впервые с сентября 2020 года.
Итальянцы не пропускали первыми в последних восемнадцати матчах, но в этот раз серия прервалась из-за гола Люка Шоу.
Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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