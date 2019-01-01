Бонуччи — самый возрастной автор гола в истории финалов чемпионатов Европы
Итальянский центрбек вернул равновесие в счете в матче против Англии.
В рамках финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии противостоит сборной Англии. В этом поединке решится судьба кубка Анри Делоне.
Минимально уступая в счете практически весь матч, на 67-й минуте подопечным Роберто Манчини удалось вернуть паритет на табло благодаря голу центрального защитника Леонардо Бонуччи.
Смотреть видео лучших моментов матча Италия — Англия вы можете на Football.ua.
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