Италия и Англия установили рекорды по голам на Евро
Турнир подарил много забитых голов.
В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.
Сборные Италии и Англии установили личные рекорды результативности за один чемпиона Европы, сообщает Squawka.
Подопечные Роберто Манчини отметились уже тринадцатью голами, а на счету англичан одиннадцать точных ударов.
Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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