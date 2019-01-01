Кьеза не смог продолжить финал Евро из-за трамвы
Итальянский вингер получил повреждение.
В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.
Федерико Кьеза не смог продолжить поединок из-за повреждения, которое получил в борьбе с Люком Шоу.
Его место на поле на 86 минуте занял партнер по Ювентусу Федерико Бернардески.
Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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