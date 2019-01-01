Сака — четвертый самый молодой участник финала Евро

Букайо не исполнилось и двадцать лет.

Букайо Сака, getty images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.

Букайо Сака появился на поле на 70 минуте вместо Кирана Триппьера и стал четвертым самым молодым участником Евро, сообщает Opta.

Англичанин сыграл в возрасте 19 лет и 309 дней. Впереди него лишь Ренату Санчеш, Криштиану Роналду и Анатолий Байдачный.

Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.