11 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Англия
АНГ
1

Сака — четвертый самый молодой участник финала Евро

Букайо не исполнилось и двадцать лет.

Букайо Сака, getty images
Букайо Сака, getty images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.

Букайо Сака появился на поле на 70 минуте вместо Кирана Триппьера и стал четвертым самым молодым участником Евро, сообщает Opta.

Англичанин сыграл в возрасте 19 лет и 309 дней. Впереди него лишь Ренату Санчеш, Криштиану Роналду и Анатолий Байдачный.

Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2