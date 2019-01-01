Сака — четвертый самый молодой участник финала Евро
Букайо не исполнилось и двадцать лет.
В финальном поединке чемпионата Европы-2020 на поле легендарного стадиона Уэмбли в Лондоне играют сборные Италии и Англии.
Букайо Сака появился на поле на 70 минуте вместо Кирана Триппьера и стал четвертым самым молодым участником Евро, сообщает Opta.
Англичанин сыграл в возрасте 19 лет и 309 дней. Впереди него лишь Ренату Санчеш, Криштиану Роналду и Анатолий Байдачный.
Напомним, что матч Италия — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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