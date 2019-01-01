Италия — чемпион Европы-2020!

Судьбу кубка Анри Делоне решила увлекательная серия пенальти.

Италия — Англия, Getty Images

Увлекательный месяц международного европейского футбола остался позади. Чемпионат Европы-2020 играл полной палитрой эмоций, присущих спортивным состязаниям наивысшего ранга, но, как и любое другое мероприятие, рано или поздно должен был подойти ко своему логическому завершению. Непосредственно поединка за третье место турнирной сеткой данного форума не предусмотрено, поэтому с кубком Анри Делоне на пьедестале почета могла в итоге оказаться лишь одна команда. А вот кто среди представителей сборных Италии и Англии должен был быть удостоен такого высоко звания? На этот вопрос и была призвана ответить отчетная игра на Уэмбли.

Коллективы Роберто Манчини и Гарета Саутгейта не допускали осечек на своем пути по Евро-2020. На групповом этапе обе эти команды сумели обойтись без поражений, а Италия, так и вовсе — не допускала потерь очков в принципе. При этом, предприимчивая команда "трех львов" прекрасно рассчитала турнирную сетку так, чтобы в итоге лишь один матч провести вне пределов родного Уэмбли.

К сожалению, игра в Риме против сборной Украины оказалась для них наиболее результативной на пути к финалу (4:0). А уже на стадии полуфинала "Скуадра Адзурра" и представители Британских островов помучались в играх против Испании и Дании соответственно, после чего принялись готовиться к решающей игре. Вот только Англия так и "не донесла" свою серию без пропущенных, пропустив гол-красавец со штрафного от Миккеля Дамсгора.

Эффектная церемония закрытия чемпионата Европы-2020 сменилась не менее эффектной "английской церемонией открытия" финального поединка. Оборона Италии развалилась уже при первом быстром выпаде оппонентов, который произошел на второй минуте, а с подачи от правого угла штрафной в исполнении Кирана Триппьера мяч на дальней штанге вколотил в ворота Люк Шоу. Для Англии это были волнительные минуты, но все прекрасно понимали, какой будет тактика команды Саутгейта в дальнейшем по ходу поединка.

Коллектив Роберто Манчини очень много проводил времени в контроле мяча в любых участках футбольного поля, но только не непосредственно перед чужой штрафной. Следовательно, и моментов у "Скуадры Адзурры" было не так уж и много для того, чтобы отвечать на быстрый пропущенный мяч. Вспомнить можно было, разве что, попытку Кьезы завершить соло в правом полуфланге атаки ударом под правую штангу, но мяч прошел мимо створа ворота, хотя Пикфорд уже никак бы не реагировал на него. Италия обыграла оппонентов по статистическим показателям в первой половине, но на табло Уэмбли они не отображались.

Во втором тайме у номинальных хозяев поля не было другого варианта, кроме как продолжать навязывать свой футбол на чужой половине поля, к чему они и приступили уже с первых минут второго тайма. Манчини не стал спешить с заменами, так как никто из состава его команды не выпадал из общего рисунка игры. Однако с наскока взять соперников не получилось, поэтому главный тренер "Скуадры Адзурры" запустил маховик своих замен ближе к исходу полного часа игрового времени. Кристанте должен был стабилизировать опорную зону, в то время как Берарди вышел в атаку вместо Иммобиле, и стал лишь продолжением тени Чиро в дальнейшем.

Как бы там ни было, но давление Италии росло с каждой минутой, достигнув критической отметки на 67-м обороте секундной стрелки. Кто бы мог подумать, но подача углового с правого фланга вызвала настоящую панику во вратарской Англии, и если Пикфорду удалось справиться с ударом головой от Верратти на дальней штанге, то вот добивание от Бонуччи блокировать уже никто не смог. Италия сравняла счет, после чего увела в напряженном стиле матч в овертаймы.

Команда Саутгейта подавала признаки жизни в своей атакующей линии перед завершением основного времени и в отдельных фрагментах дополнительных таймов, но общий их ход контролировали соперники, поэтому "трем львам" пришлось смириться с необходимостью бить пенальти.

Берарди и Кейн показали пример своим партнерам, но уже с попытки Белотти у игроков начались проблемы — Пикфорд парировал. Следом за ним последовали Бонуччи и Магуайр с успешными ударами, после чего Рашфорд пробил в основание левой штанги, Бернардески реализовал, а Доннарумма затем справился с ударом Санчо. Казалось бы, можно заканчивать, но Пикфорд парировал удар Жоржиньо в правую от себя штангу, а затем… Затем Сака пробил в правый угол, а Доннарумма стал лучшим игроком турнира!

Таким образом, новоиспеченным чемпионом Европы отныне будет считаться сборная Италии. Англия оступилась в шаге от кубка Анри Делоне, сделав это перед своими болельщиками. It’s coming to Rome!





Италия — Англия 1:1 (3:2 – пен.)

Голы: Бонуччи, 67 — Шоу, 3.



Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 117) — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти — Кьеза (Бернардески, 85), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).



Англия: Пикфорд — Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака, 70), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Шоу — Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг — Кейн.



Предупреждения: Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини — Магуайр