Италия впервые за 52 года и второй раз в истории выиграла чемпионат Европы
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.
Подопечные Роберто Манчини принесли своей стране второй титул на Евро в истории. Последний раз Скуадра Адзурра побеждала на чемпионате Европы 52 года назад.
Помимо этого, итальянцы установили личный рекорд результативности в рамках Евро, забив 13 голов за турнир.
Отметим, что Италия смогла добиться триумфального результата спустя три года после непопадания на чемпиона мира.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
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