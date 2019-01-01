Италия впервые за 52 года и второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Сборная Италии, getty images

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.

Подопечные Роберто Манчини принесли своей стране второй титул на Евро в истории. Последний раз Скуадра Адзурра побеждала на чемпионате Европы 52 года назад.

Помимо этого, итальянцы установили личный рекорд результативности в рамках Евро, забив 13 голов за турнир.

Отметим, что Италия смогла добиться триумфального результата спустя три года после непопадания на чемпиона мира.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.