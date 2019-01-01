Доннарумма — лучший игрок Евро-2020

Итальянский голкипер удостоился почетной награды.

Джанлуиджи Доннарумма, getty images

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.

Лучшим игроком турнира признали голкипера Скуадры Адзурры Джанлуиджи Доннарумму, который пропустил четыре мяча за турнир.

Отметим, что на данный момент вратарь остается свободным агентом после ухода из Милана, однако его связывают с подписанием контракта с ПСЖ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.