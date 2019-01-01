11 Июл
22:00
Италия
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Доннарумма — лучший игрок Евро-2020

Итальянский голкипер удостоился почетной награды.

Джанлуиджи Доннарумма, getty images
Джанлуиджи Доннарумма, getty images

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.

Лучшим игроком турнира признали голкипера Скуадры Адзурры Джанлуиджи Доннарумму, который пропустил четыре мяча за турнир.

Отметим, что на данный момент вратарь остается свободным агентом после ухода из Милана, однако его связывают с подписанием контракта с ПСЖ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2