Доннарумма — лучший игрок Евро-2020
Итальянский голкипер удостоился почетной награды.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.
Лучшим игроком турнира признали голкипера Скуадры Адзурры Джанлуиджи Доннарумму, который пропустил четыре мяча за турнир.
Отметим, что на данный момент вратарь остается свободным агентом после ухода из Милана, однако его связывают с подписанием контракта с ПСЖ.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021