11 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Англия
АНГ
1

Доннарумма: Ранний гол мог нас убить

Голкипер сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images

Накануне, сборная Италии сумела одержать верх над национальной командой Англии в серии пенальти в рамках финального поединка чемпионата Европы-2020 (1:1, 3:2 – пен.).

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма, которому удалось в "футбольной лотерее" отразить два последних удара соперников, после чего его признали лучшим игроком всего турнира, Джанлуиджи Доннарумма, подвел итоги выступлению своей команды на данном форуме.

"Мы были настойчивыми и старались не отпустить соперника. Как всегда говорил Ачерби, мы были на расстоянии одного сантиметра до победы, и сделали это.

Вы все знаете, с чего мы начинали — мы полностью заслужили право на этот успех. Ранний гол мог нас убить, но мы не из тех, кто просто сдается.

Да, мы пропустили гол, да было очень непросто, поскольку Англия хорошо играла в обороне, но мы провели впечатляющую игру, и заслужили победу.

Джанлуиджи Буффон — лучшее, что когда-либо было у этой страны. Я стараюсь изо всех сил, чтобы быть не хуже него, и помогать команде, но он всегда остается номером 1. Посмотрим, как пройдет моя карьера, и где я в конечном итоге окажусь", — оптимистично подытожил футболист.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2