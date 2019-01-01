Доннарумма: Ранний гол мог нас убить

Голкипер сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images

Накануне, сборная Италии сумела одержать верх над национальной командой Англии в серии пенальти в рамках финального поединка чемпионата Европы-2020 (1:1, 3:2 – пен.).

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма, которому удалось в "футбольной лотерее" отразить два последних удара соперников, после чего его признали лучшим игроком всего турнира, Джанлуиджи Доннарумма, подвел итоги выступлению своей команды на данном форуме.

"Мы были настойчивыми и старались не отпустить соперника. Как всегда говорил Ачерби, мы были на расстоянии одного сантиметра до победы, и сделали это.

Вы все знаете, с чего мы начинали — мы полностью заслужили право на этот успех. Ранний гол мог нас убить, но мы не из тех, кто просто сдается.

Да, мы пропустили гол, да было очень непросто, поскольку Англия хорошо играла в обороне, но мы провели впечатляющую игру, и заслужили победу.

Джанлуиджи Буффон — лучшее, что когда-либо было у этой страны. Я стараюсь изо всех сил, чтобы быть не хуже него, и помогать команде, но он всегда остается номером 1. Посмотрим, как пройдет моя карьера, и где я в конечном итоге окажусь", — оптимистично подытожил футболист.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.