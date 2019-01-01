Кьеллини: Италия хотела контролировать игру, несмотря на удар в лицо на первых минутах

Защитник сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Джорджио Кьеллини, Getty Images

Сборная Италии сумела одержать победу над национальной командой Англии в серии послематчевых пенальти в рамках финального поединка Евро-2020 (1:1, 3:2 – пен.), в результате чего завоевала титул чемпиона Европы.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

После завершения эмоциональных празднований, защитник "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини подвел итоги успешного для его сборной турнира.

"Мы выиграли заслуженно, как мне кажется. Что-то волшебное было в воздухе, и мы это ощущали. Мы говорили о возможном успехе с начала мая, и теперь сумели достичь победы. Италия это заслужила.

Невероятный и сенсационный матч нам удался! Я благодарен всем, кто был частью этой команды на протяжении более трех лет, и мы теперь посвящаем свой успех тем игрокам, кто был вынужден остаться дома, и смотреть за этим турниром.

Мы хотели контролировать игру, удерживать мяч, и, несмотря на то, что получили удар в лицо в течение первых двух минут, мы доминировали до конца матча и хотели победить любой ценой.

У нас был Джиджионе в воротах! Мы перешли от Джиджи к Джиджио! Только так можно было победить. Мы все так счастливы и не можем дождаться завтрашнего дня, чтобы отпраздновать со всеми итальянцами.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.