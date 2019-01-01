11 Июл
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Кьеллини: Италия хотела контролировать игру, несмотря на удар в лицо на первых минутах

Защитник сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Джорджио Кьеллини, Getty Images
Джорджио Кьеллини, Getty Images

Сборная Италии сумела одержать победу над национальной командой Англии в серии послематчевых пенальти в рамках финального поединка Евро-2020 (1:1, 3:2 – пен.), в результате чего завоевала титул чемпиона Европы.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

После завершения эмоциональных празднований, защитник "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини подвел итоги успешного для его сборной турнира.

"Мы выиграли заслуженно, как мне кажется. Что-то волшебное было в воздухе, и мы это ощущали. Мы говорили о возможном успехе с начала мая, и теперь сумели достичь победы. Италия это заслужила.

Невероятный и сенсационный матч нам удался! Я благодарен всем, кто был частью этой команды на протяжении более трех лет, и мы теперь посвящаем свой успех тем игрокам, кто был вынужден остаться дома, и смотреть за этим турниром.

Мы хотели контролировать игру, удерживать мяч, и, несмотря на то, что получили удар в лицо в течение первых двух минут, мы доминировали до конца матча и хотели победить любой ценой.

У нас был Джиджионе в воротах! Мы перешли от Джиджи к Джиджио! Только так можно было победить. Мы все так счастливы и не можем дождаться завтрашнего дня, чтобы отпраздновать со всеми итальянцами.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2