Манчини: Это была та самая Италия, которая не смогла попасть на чемпионат мира-2018 — у меня нет слов!
Наставник сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.
Сборная Италии в фантастическом по уровню напряжения финальном поединке чемпионата Европы-2020 сумела одержать победу над Англией в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 – пен.), благодаря чему стала триумфатором турнира.
Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча
По окончании поединка, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини сквозь слезы радости прокомментировал успех своей команды на Евро-2020.
"Соперники преуспели на старте матча. Мы пропустили быстрый гол, но с этого момента исключительно доминировали. Парни были просто восхитительны, я не знаю, что еще можно сказать. Эта победа была важна для всех итальянцев и наших фанатов.
Мы счастливы от того, что нам удалось сыграть в хороший футбол. Надеюсь, каждый болельщик сейчас празднует этот успех. Это была та самая команда, которая не смогла попасть на чемпионат мира-2018, но теперь мы счастливы. Это все, что имеет значение. У меня просто нет слов.
В серии пенальти необходимо везение, и мне также немного жаль англичан по этой причине. Наш коллектив сильно вырос за последние годы, но я вижу, что мы можем стать еще лучше.
Наша дружба с Джанлукой Виалли — отдельная история, потому что Сампдория с нами в составе доминировала в итальянском футболе в свое время. Сегодня круг замкнулся, но я должен сказать, что без ребят этот успех не был б возможен", — подытожил специалист.
Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.
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