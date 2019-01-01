Бонуччи: Всем макароны! Нужно есть больше макарон!

Защитник сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Леонардо Бонуччи с Кубком Анри Делоне в руках, Getty Images

Национальная команда в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 – пен.) сумела обыграть сборную Англии на Уэмбли, благодаря чему стала обладателем кубка Анри Делоне.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

Когда эмоции от празднований немного поутихли, автор спасительного для "Скуадры Адзурры" гола в дополнительное время, Леонардо Бонуччи, в беседе с журналистами рассказал о своих эмоциях от феноменально успешного турнира.

"Эта сбывшаяся мечта — заслуга нашего главного тренера и всей команды. Уже когда мы собирались в лагере на Сардинии перед стартом турнира, было заметно, что атмосфера в коллективе разительным образом изменилась, по сравнению с прошлым.

Постепенно, мы обретали уверенность по ходу турнира, определялись со своими конечными целями и укрепляли единство. Финал — вишенка на торте, которая делает нас легендами.

Победа на поле оппонентов — уникальное чувство, и сейчас мы наслаждаемся им. Приятно видеть, как 58 тысяч человек уезжают со стадиона до того, как был вручен трофей. Кубок едет в Рим! Они думали, что он станется в Лондоне. Жаль их, но Италия вновь преподала хороший урок.

Во время разминки перед игрой мы условились, что весь шум с трибун — чистая формальность. У нас была серия из 34-х беспроигрышных матчей, поэтому все, что нам нужно было сделать — продлить эту серию. Ни больше, ни меньше.

Всем макароны! Нужно есть больше макарон!", — прокричал еще во время празднований непосредственно на поле футболист.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.