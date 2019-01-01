11 Июл
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Бонуччи: Всем макароны! Нужно есть больше макарон!

Защитник сборной Италии рассказал об эмоциях после победы на чемпионате Европы-2020.

Леонардо Бонуччи с Кубком Анри Делоне в руках, Getty Images
Леонардо Бонуччи с Кубком Анри Делоне в руках, Getty Images

Национальная команда в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 – пен.) сумела обыграть сборную Англии на Уэмбли, благодаря чему стала обладателем кубка Анри Делоне.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

Когда эмоции от празднований немного поутихли, автор спасительного для "Скуадры Адзурры" гола в дополнительное время, Леонардо Бонуччи, в беседе с журналистами рассказал о своих эмоциях от феноменально успешного турнира.

"Эта сбывшаяся мечта — заслуга нашего главного тренера и всей команды. Уже когда мы собирались в лагере на Сардинии перед стартом турнира, было заметно, что атмосфера в коллективе разительным образом изменилась, по сравнению с прошлым.

Постепенно, мы обретали уверенность по ходу турнира, определялись со своими конечными целями и укрепляли единство. Финал — вишенка на торте, которая делает нас легендами.

Победа на поле оппонентов — уникальное чувство, и сейчас мы наслаждаемся им. Приятно видеть, как 58 тысяч человек уезжают со стадиона до того, как был вручен трофей. Кубок едет в Рим! Они думали, что он станется в Лондоне. Жаль их, но Италия вновь преподала хороший урок.

Во время разминки перед игрой мы условились, что весь шум с трибун — чистая формальность. У нас была серия из 34-х беспроигрышных матчей, поэтому все, что нам нужно было сделать — продлить эту серию. Ни больше, ни меньше.

Всем макароны! Нужно есть больше макарон!", — прокричал еще во время празднований непосредственно на поле футболист.

Напомним, что Италия сумела победить на чемпионате Европы впервые за 52 года, во второй раз в своей истории подняв над головой кубок Анри Делоне.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2