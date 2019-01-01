Саутгейт: Сегодня ночью всем нам будет очень больно
Наставник сборной Англии рассказал об эмоциях после поражения в финале чемпионата Европы-2020.
Сборная Англии в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 – пен.) уступила национальной команде Италии в финале чемпионата Европы-2020, в результате чего упустила возможность победить в данном турнире перед глазами родных болельщиков.
Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, раздосадованный главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт подвел итоги неудачного для его команды противостояния:
"Мы безумно разочарованы. Думаю, что игроки заслуживают максимального уважения. Они отдали всех себя, выложились без остатка. Они обессилены и валятся с ног.
Моментами они играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива.
С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, по итоге в раздевалке была атмосфера гнетущей боли.
Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше.
Мы остаемся едиными. Мы подарили стране незабываемые воспоминания. Сегодня ночью всем нам будет очень больно. Но это нормально ощущать такой огромное разочарование, поскольку нечасто в жизни получаешь возможность выиграть такие трофеи. Но если оглянуться и посмотреть на то, что мы сотворили, то очевиден будет огромный повод для гордости.
Уверен, через несколько дней будет проще говорить о позитивных моментах, которые можно вынести из этого Евро. Сейчас очевидна только огромная боль от поражения. Мы хотели подарить нации еще один вечер большого праздника, подарить первую победу на Евро. Но, увы, сделать это так и не смогли.
Думаю, наша команда может играть еще лучше и прибавлять еще и еще. Вы и сами видели, как по ходу этого турнира мы подпускали к составу молодую кровь. Было очень славно. Но чтобы говорить о будущем детальнее, должно пройти какое-то время", — подытожил специалист.
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