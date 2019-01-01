Кейн: Научимся на своих ошибках и станем сильнее

Форвард сборной Англии рассказал об эмоциях после поражения в финале чемпионата Европы-2020.

Харри Кейн, Getty Images

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 сборная Англии в стенах родного Уэмбли в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 – пен.) уступила национальной команде Италии, в результате чего упустила возможность победить в данном турнире.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий и капитан "трех львов" Харри Кейн оставил комментарий относительно происходившего на поле в отчетный вечер:

"Парни не могли отдать ничего больше, чем они сделали это на поле. Это худшее ощущение в мире, если проигрываешь в серии пенальти. Турнир был фантастическим. Мы должны гордиться собой, не опускать нос. Сейчас будет больно, и болеть будет еще некоторое время.

Мы играли против очень хорошей команды. Прекрасно начали матч. Потом, возможно, опустились слишком глубоко. Порой, если забиваешь очень быстро, кажется слишком просто взять и засушить игру.

Казалось, что мы контролируем ситуацию и соперник ничего не может создать. В дополнительное время вернулись в игру и создали несколько полумоментов.

Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году.

У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе", — заключил футболист.

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