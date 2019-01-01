10 лучших поединков Евро-2020

Почти состоявшийся камбэк Украины, голевое пиршество в 1/8 финала, трагедия Дании и другие увлекательные противостояния.

Испания — Хорватия, Getty Images Источник: Роман Котляр

Долгожданный чемпионат Европы, перенесенный с прошлого года на этот из-за пандемии коронавируса, завершен. Целый месяц мы имели возможность насладиться футболом наивысшего качества, а количество интригующих, драматичных и ярких поединков порой превосходило все наши ожидания.

Сегодня предлагаем вам еще раз окунуться в атмосферу некоторых из них, дабы пережить всю эмоциональную палитру.

Украина — Нидерланды — 3:2

Голы: Вейналдум (52), Вегхорст (58), Дюмфрис (85) — Ярмоленко (75), Яремчук (79)

Нидерланды: Стекеленбург — Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64) — Дюмфрис, де Рон, Ф. де Йонг, ван Анхольт (Вейндал, 64) — Вейналдум — Депай (Мален, 90+1), Вегхорст (Л. де Йонг, 88)

Тренер: Франк де Бур

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук — Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64) — Яремчук

Тренер: Андрей Шевченко

Стартовый поединок нашей группы на легендарной Амстердам Арене подарил увлекательное зрелище, как нейтральным болельщикам, так и поклонникам команд, принявших участие в этой встрече.

Голландцы провели отличный матч, попросту задавив нашу национальную сборную прессингом, но долгое время сэйвы Георгия Бущана оставляли "сине-желтых" в игре, а вот во втором тайме оба коллектива открыли настоящий голевой конвейер, и голы посыпались словно из рога изобилия.

Две грубых ошибки в исполнении наших игроков привели к голам Вейналдума и Вегхорста, однако Украина не стушевалась, а сумела сравнять счет благодаря сочному выстрелу Андрея Ярмоленко и голу головой Романа Яремчука.

Увы и ах, удержать устраивающую нас ничью не удалось, и в самой концовке настоящее открытие минувшего Евро — Дензел Дамфрис, продавил Александра Зинченко, оформив победный мяч.

Португалия — Германия — 2:4

Голы: Роналду (15), Жота (67) — Диаш (35, аг), Геррейру (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)

Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру — Б. Силва (Р. Санчеш, 46), Бруно Фернандеш (Моутинью, 64), Д. Перейра, В. Карвалью (Р. Силва, 58), Жота (А. Силва, 83) — Роналду

Тренер: Фернанду Сантуш

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс (Джан, 62), Рюдигер — Киммих, Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Госенс (Хальстенберг, 62) — Мюллер, Гнабри (Сане, 87), Хаверц (Горецка, 73)

Тренер: Йоахим Лев

Сборная Германии выступила под стать самой себе последних турниров, то есть плохо и неоднозначно. Единственный удачный матч на Евро-2020 подопечные Йоахима Лева провели во втором туре группового этапа против Португалии, в которой фейерили латерали немцев, в особенности Робин Госенс, признанный лучшим игроком встречи с лузитанами.

Швеция — Польша — 3:2

Голы: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) — Левандовски (61, 84)

Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 68), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77) — Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68)

Тренер: Яне Андерссон



Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Пухач (Франковски, 46) — Швидерски, Зелиньски — Левандовски

Тренер: Паулу Соуза

Поляки стали довольно неприятным откровением Евро-2020, в очередной раз провалившись на крупных турнирах в текущем столетии, пусть и имели неплохой шанс на итоговый выход в 1/8 финала.

Швеция сумела дважды поразить ворота Войцеха Щенсны, но затем блестящему Роберту Левандовски удалось в одиночку выровнять цифры на табло. Показалось, что "кадра" может даже добыть волевую викторию, однако скандинавской дружине удалось забить третий мяч, в итоге сделавший их победителем своего квартета, и дать зеленый свет Украине, как участника плей-офф турнира.

Франция — Швейцария — 3:3 (4:5 по пенальти)

Голы: Бензема (57,59), Погба (75) — Сеферович (15, 81), Гавранович (90)

Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (вратарь).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Лангле (Коман, 46. Тюрам, 111), Погба, Рабьо, Канте, Бензема (Жиру, 93), Гризманн (Сиссоко, 88), Мбаппе

Тренер: Дидье Дешам

Швейцария: Зоммер, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Эльведи, Аканджи, Шакири (Гавранович, 73), Джака, Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 79)

Тренер: Владимир Петкович

Еще одна игра, увенчавшая камбэком и дополнительным временем. Правда, отыгрыш "нейтралов" можно назвать куда более сенсационным, нежели хорватов.

После дубля великолепного Карима Бензема и сумасшедшей "пушки" Поля Погба казалось, что действующие чемпионы мира доведут матч до логического исхода в свою пользу. Как бы не так!

Швейцария сумела перевести игру в дополнительное время, а там продержаться до серии послематчевых пенальти не в последнюю очередь благодаря спасениям блестящего на минувшем турнире Яна Зоммера.

В серии пенальти оба коллектива били безошибочно, а роковой промах по иронии судьбы допустил проваливший Евро-2020 Килиан Мбаппе.

Хорватия — Испания — 3:5

Голы: Педри (а/г, 20), Сарабия (38), Аспиликуэта (57), Ферран Торрес (77), Мората (100), Оярсабаль (103) — Оршич (85), Пашалич (90+2)

Хорватия: Ливакович, Юранович (Брекало, 74), Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46)

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Хосе Гайя (Жорди Альба, 77), Педри, Бускетс (Эрнандес, 101), Коке (Руис, 77), Мората, Сарабия (Ольмо, 71), Торрес (Оярсабаль, 88)

Поединок "клетчатых" с "красной фурией" многими назывался чуть ли не однокалиточным, во многом по причине посредственного выступления Хорватии на групповом этапе, но реальность превзошла все ожидания.

Испанцы пропустили первыми из-за глупейшего автогола имени Педри/Унаи Симон, однако затем отличилась трижды, уверенно ведя и контролируя игру.

Тем не менее некоторая расслабленность команды Луиса Энрике в концовке привела к отыгрышу "шашечных". Казалось, что в овертаймах может случиться громкая неожиданность, но "фурия роха" таки дожала действующих финалистов чемпионата мира, устроив настоящий голевой фестиваль.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: Торган Азар (42)

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брейне (Мертенс, 48), Э.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Лукаку

Тренер: Роберто Мартинес

Португалия: Руй Патрисиу, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Жоау Феликс, 55), Палинья (Данилу Перрейра, 78), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 78), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 55), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Андре Силва, 70)

Тренер: Фернанду Сантуш

Битва "красных дьяволов" и "мореплавателей" в 1/8 финала получилась чертовски интригующей и интересной даже несмотря на минимальный счет!

На 42 минуте Торгану Азару удался роскошный выстрел с легким рикошетом, ставший откровением для Руя Патрисиу.

В концовке второго тайма Португалия пошла ва-банк, попросту вдавив номинальных хозяев севильской Ла-Картухи на их половину поля, однако ничего из этого преимущества выжать не сумела.

Бельгия — Италия — 1:2

Голы: Лукаку (45+2, пен) — Барелла (31), Инсинье (42)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье (Шадли, 69. Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Доку, Де Брейне, Т. Азар, Лукаку

Тренер: Роберто Мартинес

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79)

Тренер: Роберто Манчини

Раз уж мы завели разговор о Бельгии, то необходимо упомянуть и четвертьфинальный поединок с итальянцами в 1/4 финала, в котором великолепную игру продемонстрировала юная звездочка команды Роберто Мартинес Жереми Доку, получившая место в основе по причине травмы Эдена Азара.

Равная битва завершилась в пользу "скуадры", а "дьяволы" уж как-то чересчур легко позволили Николо Барелле и Лоренцо Инсинье забить свои мячи.

Италия — Испания — 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Кьеза (60) — Мората (80)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Толой, 74), Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85)

Испания: Симон, Аспиликуэта (М.Льоренте, 85), Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 109), Жорди Альба, Торрес (Мората, 62), Педри, Коке (Эрнандес, 70), Бускетс (Тиагу Алькантара, 106), Ольмо, Ойярсабаль (Морено, 70)

Продолжим первым полуфиналом, в котором схлестнулись "скуадра адзурра" и "фурия роха".

Италия провела самый слабый матч на турнире, во многом по причине блестящей игры самой Испании, своим прессингом сковывавшей соперника по рукам и ногам.

На гол Федерико Кьезы своим взятием ворот ответил критикуемый Альваро Мората, однако этого не хватило для итоговой победы, а тот же форвард Ювентуса стал антигероем испанской нации в серии пенальти, не реализовав свою попытку в решающий для своей команды момент.

Англия — Дания — 2:1

Голы: Кьяер (а/г, 39), Кейн (104) — Дамсгор (30)

Нереализованный пенальти: Кейн, 104 (вратарь)

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69. Триппьер, 106), Филлипс, Кейн, Стерлинг

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор (Винн, 105), Кристенсен (Андерсен, 79), Стрюгер-Ларсен (Васс, 68), Мехле, Дилэйни (Йенсен, 88), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Поульсен, 65)

Хватало драматизма и во второй паре 1/2 финала. Сенсационная Дания сумела открыть счет после роскошного удара со штрафного (первого прямого удара со штрафного на Евро-2020!) в исполнении Миккеля Дамсгора, затем защитники позволилу Харри Кейну разогнать атаку пасом из глубины, завершившуюся автоголом опытнейшего Симона Кьяера, ну а развязка этого остросюжетного триллера случилась в первом овертайме. Рахим Стерлинг заработал спорный пенальти, который с добиванием реализовал Кейн.



Италия — Англия — 1:1 (3:2 по пенальти)

Голы: Бонуччи (67) — Шоу (2)

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 118) — Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96) — Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91)

Тренер: Роберто Манчини

Англия: Пикфорд — Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр — Триппьер (Сака, 70), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74, Рэшфорд, 120), Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт (Грилиш, 99)

Тренер: Гарет Саутгейт

Закончим же финальной битвой между итальянцами и англичанами. Решающий поединок получился напряженным, интересным и динамичным.

Англия открыла счет уже на первых минутах встречи усилиями Люка Шоу, однако затем Италия плавно перехватила инициативу в игре, взяв игру под свой контроль.

Кульминация же наступила в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, в которых Джиджи Доннарумма потащил три удара с "точки", а свежие игроки "трех львов", брошенные Гаретом Саутгейтом на поле брани аккурат на серию пенальти, по иронии судьбы запороли свои попытки, тем самым короновав нового чемпиона Европы.