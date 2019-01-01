Яремчук, Сидорчук и Караваев — в сборной худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored
Также в сборной худших два португальца, два хорвата, два валлийца и два немца.
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную с игроками с наихудшим средним рейтингом за матчи на Евро-2020.
В команду главных разочарований попали сразу три представителя сборной Украины — защитник Александр Караваев (6,31), полузащитник Сергей Сидорчук (6,26) и нападающий Роман Яремчук (6,56).
Компанию украинцам составили два немца, два хорвата, два валлийца и два португальца. При этом самый худший показатель у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера — 6,01.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).
Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).
Напомним, Евро-2020 закончилось сегодня ночью победой Италии над Англией в серии послематчевых пенальти. На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.
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