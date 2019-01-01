11 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Англия
АНГ
1

Яремчук, Сидорчук и Караваев — в сборной худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored

Также в сборной худших два португальца, два хорвата, два валлийца и два немца.

Роман Яремчук (слева) и Сергей Сидорчук (справа), Getty Images
Роман Яремчук (слева) и Сергей Сидорчук (справа), Getty Images

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную с игроками с наихудшим средним рейтингом за матчи на Евро-2020.

В команду главных разочарований попали сразу три представителя сборной Украины — защитник Александр Караваев (6,31), полузащитник Сергей Сидорчук (6,26) и нападающий Роман Яремчук (6,56).

Компанию украинцам составили два немца, два хорвата, два валлийца и два португальца. При этом самый худший показатель у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера — 6,01.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).

Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

Напомним, Евро-2020 закончилось сегодня ночью победой Италии над Англией в серии послематчевых пенальти. На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2