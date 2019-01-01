ФА и Борис Джонсон осудили расизм в адрес футболистов сборной Англии

Все три игрока, незабившие пенальти попали под дискриминацию по расовому признаку.

Букайо Сака, Getty Images

Сборная Англии в напряженной серии пенальти уступила национальной команде Италии поднять над головой кубок Анри Делоне (1:1, 3:2), после чего трое неудачливых исполнителей одиннадцатиметровых ударов в составе команды Гарета Саутгейта: Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, столкнулись с проявлениями ненависти на расовой почве со стороны раздосадованных фанатов на трибунах Уэмбли, а также в социальных сетях уже после игры.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

Подобное поведение болельщиков сподвигло официальных лиц Футбольной ассоциации Англии (FA) и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступить с жесткими заявлениями относительно сложившейся ситуации.

"FA решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена онлайн-расизмом, который был направлен против некоторых наших игроков из сборной Англии в социальных сетях.

Мы как нельзя лучше понимаем, что те, кто стоит за таким отвратительным поведением, не приветствуется в кругах поклонников нашей команды. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных.

Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы исключить дискриминацию из игры, но мы умоляем правительство действовать быстро и принять соответствующее законодательство, чтобы это злоупотребление имело реальные жизненные последствия.

Компании-владельцы социальных сетей должны усилить ответственность и принять меры для запрета злоумышленникам доступа к их платформам, собрать доказательства, которые могут привести к судебному преследованию, и поддержать очищение своих платформ от такого отвратительного злоупотребления", — гласит заявление пресс-службы управляющего футбольного органа Англии.

Полиция метрополии также не осталась в стороне от произошедшего: "Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях, направленных на футболистов после финала Euro2020.

Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, с ним не будут мириться, и оно будет расследовано".

Пресс-служба мужской и женской сборных Англии предложила свою помощь пострадавшим в конфликте: "Нам неприятен тот факт, что некоторые из нашей команды, которые этим летом отдали все ради английской футболки, после сегодняшней игры подверглись дискриминационным злоупотреблениям в Интернете. Мы поддерживаем наших игроков.

Напоследок, Премьер-министр Борис Джонсон выступил со следующей позицией: "Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Те, кто несет ответственность за это ужасное поведение, должны стыдиться себя".

Его позицию поддержал мэр Лондона Садик Хан: "Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Те, кто несет ответственность за отвратительные онлайн-оскорбления, которые мы видели, должны быть привлечены к ответственности. Компании-владельцы социальных сетей должны действовать немедленно, чтобы устранить и предотвратить в дальнейшем подобную ненависть".

Как видим, эпизод привлек внимание на всевозможных уровнях футбольной и политической власти Англии, поэтому в ближайшее время можно ожидать решительных шагов со стороны правительства Великобритании по данному вопросу.