Арсенал выступил с заявлением в поддержку Сака

Юному форварду доверили пробивать решающий одиннадцатиметровый удар, но он не справился со своей задачей.

Букайо Сака после незабитого пенальти в игре против Италии, Getty Images

Судьбу титула чемпионов Европы образца 2020-го года решила серия послематчевых пенальти, в которой сборная Италии сумела взять верх над национальной командой Англии (1:1, 3:2 – пен.).

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

В составе команды Гарета Саутгейта неудачными попытками исполнения одиннадцатиметровых ударов отметились сразу трое футболистов: Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо. Последним пробивать было поручено представителю лондонского Арсенала, поэтому отраженный Доннаруммой удар в его исполнении привел не только к поражению Англии перед глазами у родных болельщиков на Уэмбли, но сконцентрировал на игроке основной поток ярости со стороны фанатов англичан.

Как итог, ФА и премьер-министру Великобритании уже пришлось давать комментарий относительно проявлений расовой дискриминации в отношении данных трех игроков, а чуть позднее лондонский Арсенал выступил с официальным посланием со словами поддержки в адрес Сака.

"Букайо в нашем клубе с семи лет, и весь коллектив очень гордился тем, что он представляет Англию на протяжении всего турнира. Вы могли почувствовать это прямо в клубе, если бы находились рядом с нами.

Вчера вечером мы стали свидетелями лидерства и характера, о которых мы всегда знали и которые любили в Букайо. Однако, это чувство гордости быстро превратилось сменилось на печаль из-за расистских комментариев, которым наш молодой игрок подвергся в своих социальных сетях после финального свистка.

И снова мы вынуждены говорить, что осуждаем расизм в адрес чернокожих игроков. Это не может продолжаться, и платформы социальных сетей и органы власти должны принять меры, чтобы прекратить это отвратительное насилие, которому наши игроки подвергаются ежедневно.

У нас есть внутренние службы в Арсенале, чтобы гарантировать нашим игрокам как эмоциональную, так и практическую поддержку в этом вопросе, но, к сожалению, мы мало что можем сделать.

Мы обращаемся к Букайо: "Держи голову высоко поднятой, мы очень гордимся тобой, и уже не можем дождаться момента, чтобы скоро поприветствовать вас дома, в Арсенале", — гласит заявление пресс-службы клуба.

Напомним, что английские СМИ также призвали поддерживать команду в непростой момент.