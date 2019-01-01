Украина — лучшая сборная Евро-2020 по наименьшему числу фолов

Украинцы нарушали правила по весь раз в среднем за матч.

Getty Images

Сборная Украины признана самой дисциплинированной национальной командой на минувшем Евро-2020. Об этом сообщает УЕФА.

На чемпионате Европы команда Андрея Шевченко нарушала правила в среднем за матч 8,8 раз.

На втором месте по этому показателю разместилась сборная Уэльса — 9,25, а тройку лучших замкнула Шотландия — 9,3.

Больше всех на прошедшем турнире фолили игроки сборной Австрии — по 13,75 раз в среднем за матч.

Всего на счету игроков сборной Украины 44 фола в пяти матчах при четырех желтых карточках. Меньше всего фолов у шотландцев — 28 при три желтых карточках в трех матчах. Больше всех у победителей итальянцев — 93 фола, 12 горчичников в семи матчах.