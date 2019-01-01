Сборная Украины пропустила наибольшее количество мячей на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко пропустила 10 голов в 5 поединках турнира.

Сборная Украины, Getty Images

Евро-2020 подошло к своему завершению, поэтому самое время подвести некоторые итоги.

Сборная Украины, которая вылетала с турнира на стадии 1/4 финала от Англии, стала наихудшей командой по показателю пропущенных мячей.

За пять проведенных поединков в уже минувшем чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко пропустили в свои ворота десять голов, что является худшим показателем турнира.

Меньше же всех пропустила сборная Англии (2), которая, в свою очередь, сумела забить в ворота украинской команды четыре мяча.