Грилиш: Я хотел бить пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020!
Английский креативщик недоволен критикой в свой адрес.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.
Решающий одиннадцатиметровый не забил Букайо Сака, что вызвало негодование у экспертов и болельщиков: почему 19-летний парень идет бить пятый пенальти, а не Рахим Стерлинг или Джек Грилиш?
Джек Грилиш отреагировал на критику в свой адрес в своем аккаунте Twitter: "Я говорил, что готов бить пенальти!!! Тренер сделал множество правильных решений во время турнира, поэтому он имел право делать это вчера! Но я не позволю, чтобы люди обвиняли меня в том, что я забоялся идти бить пенальти, в то время, как я на самом деле хотел его бить".
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
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