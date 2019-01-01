Кейн — о поражении в финале Евро-2020: Будет больно еще долго

Английский форвард высказался о поражении в финале Евро-2020.

Харри Кейн, Getty Images

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в послематчевой серии пенальти.

Нападающий команды "трех львов" Харри Кейн поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата противостояния, поблагодарив болельщиков за поддержку.

"Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго. Но мы зашли так далеко и преодолели так много препятствий на своем пути, так что это еще не конец".

"Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе подготовимся к чемпионату мира. Спасибо за вашу поддержку этим летом", — написал Кейн в своем Twitter.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.