Кейн — о поражении в финале Евро-2020: Будет больно еще долго
Английский форвард высказался о поражении в финале Евро-2020.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в послематчевой серии пенальти.
Нападающий команды "трех львов" Харри Кейн поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата противостояния, поблагодарив болельщиков за поддержку.
"Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго. Но мы зашли так далеко и преодолели так много препятствий на своем пути, так что это еще не конец".
"Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе подготовимся к чемпионату мира. Спасибо за вашу поддержку этим летом", — написал Кейн в своем Twitter.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
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