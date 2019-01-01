Игроки сборной Италии получат по 250 тысяч евро за победу на Евро-2020
Призовые итальянцев за триумф на чемпионате Европы составили больше 28 миллионов евро.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.
Как сообщает Calciomercato, руководство Итальянской федерации футбола выделит каждому футболисту сборной Италии по 250 тысяч евро за победу на Евро-2020.
Данная сумма будет выделена из призовых "скуадра адзурры" от УЕФА за триумф на турнире, который составил более 28 миллионов евро.
Также отмечается, что в случае поражения в финале от англичан каждый игрок сборной Италии заработал бы по 200 тысяч евро.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
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