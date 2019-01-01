Райс: Мы безумно голодны до успеха. Сборную Англии ждет светлое будущее!
Английский хавбек высказался о поражении в финале Евро-2020.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти. Центральный полузащитник английской команды Деклан Райс поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Сложно словами описать эмоции. Конечно, я полностью опустошен результатом. Мне нужно некоторое время, чтобы переварить огромное разочарование, которое испытываем мы все. Титул был так близко, и это разрывает сердце. Знаю, что всей стране больно".
"Но главная эмоция, которую я испытываю, – гордость. Я так горд, что являюсь частью этой команды. Последние 4 недели – лучшее время в моей жизни. Приключение игроков, тренеров, персонала, болельщиков и всей нации было особенным".
"Представлять страну на крупном турнире – настоящая честь. Эти воспоминания будут с нами на всю жизнь. Мы создали их вместе. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Хоть нам и больно, это только начало. Мы вернемся и будем лучше, сильнее. Мы будем снова готовы к борьбе.
"Огромное спасибо стране за невероятную поддержку на протяжении турнира. Видеть такое единение – потрясающе. Знаю, что впереди нас ждут замечательные дни. Мы безумно голодны до успеха. Нас ждет светлое будущее!" — написал Райс в своем Twitter.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.
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