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Райс: Мы безумно голодны до успеха. Сборную Англии ждет светлое будущее!

Английский хавбек высказался о поражении в финале Евро-2020.

Деклан Райс, Getty Images
Деклан Райс, Getty Images

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти. Центральный полузащитник английской команды Деклан Райс поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сложно словами описать эмоции. Конечно, я полностью опустошен результатом. Мне нужно некоторое время, чтобы переварить огромное разочарование, которое испытываем мы все. Титул был так близко, и это разрывает сердце. Знаю, что всей стране больно".

"Но главная эмоция, которую я испытываю, – гордость. Я так горд, что являюсь частью этой команды. Последние 4 недели – лучшее время в моей жизни. Приключение игроков, тренеров, персонала, болельщиков и всей нации было особенным".

"Представлять страну на крупном турнире – настоящая честь. Эти воспоминания будут с нами на всю жизнь. Мы создали их вместе. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Хоть нам и больно, это только начало. Мы вернемся и будем лучше, сильнее. Мы будем снова готовы к борьбе.

"Огромное спасибо стране за невероятную поддержку на протяжении турнира. Видеть такое единение – потрясающе. Знаю, что впереди нас ждут замечательные дни. Мы безумно голодны до успеха. Нас ждет светлое будущее!" — написал Райс в своем Twitter.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2