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Моуриньо — об игре Шоу: Возможно, я был с ним слишком строг

Португалец впервые за долгое время признал прогресс его экс-подопечного.

Люк Шоу, Getty Images
Люк Шоу, Getty Images

Португальский наставник Жозе Моуриньо не особо ценил левого защитника сборной Англии Люка Шоу еще во времена своей тренерской деятельности в Манчестер Юнайтед, поэтому не удивительно, что "Особенный" использовал каждый повод для того, чтобы подчеркнуть неудачные действия своего экс-подопечного.

На непрекращающийся поток критики был вынужден реагировать даже сам футболист, призвав своего экс-наставника оставить его в покое.

Однако, в последствии Шоу сумел, вместе со своей национальной сборной, дойти до финала чемпионата Европы-2020, где его быстрый гол не сумел помочь сборной Англии обыграть Италию (1:1, 3:2 – пен.), однако заставил существенно пересмотреть свою позицию португальского специалиста.

"Поскольку люди все еще думают, что мне не нравится игра Люка Шоу, я должен сказать, что он провел потрясающий турнир. Фантастический финальный матч! Никаких ошибок в обороне. Очень солидно.

Кроме того, он постоянно прогрессировал от матча к матчу. Ему удалось забить гол, который сейчас мало что значит для его карьеры, но то, как он вырос в профессиональном плане за это время, — здорово. Хорошая работа, Люк", — подытожил португальский наставник.

"Возможно, я был с ним слишком строг", — признал Моуриньо свои не самые уместные публичные комментарии с критикой футболиста времен работы в Манчестере.

Напомним, что на данный момент Жозе Моуриньо готовится к официальному дебюту в качестве главного тренера римской Ромы, параллельно пытаясь оформить первый трансфер во главе "волков".

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