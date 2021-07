Пять итальянцев попали в официальную команду Евро-2020 от УЕФА

Среди исполнителей есть и лучший молодой игрок турнира.

После того, как эмоции от триумфа национальной сборной Италии на чемпионате Европы-2020 немного поостыли, официальный сайт УЕФА решил опубликовать команду подошедшего ко своему завершению международного турнира.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj