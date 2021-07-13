Пять итальянцев попали в официальную команду Евро-2020 от УЕФА
Среди исполнителей есть и лучший молодой игрок турнира.
После того, как эмоции от триумфа национальной сборной Италии на чемпионате Европы-2020 немного поостыли, официальный сайт УЕФА решил опубликовать команду подошедшего ко своему завершению международного турнира.
👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj
Неудивительно, что в ее состав вошли сразу пять футболистов, которые были причастны к триумфу "Скуадры Адзурры" на данном форуме. Среди них: лучший игрок турнира — голкипер Джанлуиджи Доннарумма, лучший игрок финального поединка — Леонардо Бонуччи, а также Леонардо Спинаццола, Жоржиньо и Федерико Кьеза.
Стоит также отметить, что сразу трое игроков из состава соперников Италии по решающему матчу, сборной Англии, попали в данный перечень. Речь идет о Гарри Магуайре, Кайле Уокере и Рахиме Стерлинге.
Дополнили итало-английскую картину дошедшие до стадии полуфиналов вместе со сборными Дании и Испании Пьер-Эмиль Хойбьерг и Педри соответственно. При этом, футболист "Фурии Роха" еще и стал лучшим молодым игроком турнира.
А позицию на острие атаки занял форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, чья команда пропустила вперед себя Италию еще на стадии четвертьфинала.
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