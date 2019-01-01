Зинченко попал в символическую сборную Евро-2020 по версии Squawka
В число лучших мог войти только один представитель от каждой сборной на турнире.
Авторитетный портал Squawka представил символическую сборную лучших игроков по итогам минувшего Евро-2020.
Отмечается, что при составлении сборной в число лучших мог попасть только один представитель от каждой национальной команды.
В список лучших попал украинский универсал Александр Зинченко, который провел на Евро-2020 пять поединков, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии, которая в финале турнира проиграла Италии в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021