11 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Англия
АНГ
1

Зинченко попал в символическую сборную Евро-2020 по версии Squawka

В число лучших мог войти только один представитель от каждой сборной на турнире.

Александр Зинченко, Getty Images
Александр Зинченко, Getty Images

Авторитетный портал Squawka представил символическую сборную лучших игроков по итогам минувшего Евро-2020.

Отмечается, что при составлении сборной в число лучших мог попасть только один представитель от каждой национальной команды.

В список лучших попал украинский универсал Александр Зинченко, который провел на Евро-2020 пять поединков, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии, которая в финале турнира проиграла Италии в серии послематчевых пенальти.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2