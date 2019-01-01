Зинченко попал в символическую сборную Евро-2020 по версии Squawka

В число лучших мог войти только один представитель от каждой сборной на турнире.

Александр Зинченко, Getty Images

Авторитетный портал Squawka представил символическую сборную лучших игроков по итогам минувшего Евро-2020.

Отмечается, что при составлении сборной в число лучших мог попасть только один представитель от каждой национальной команды.

В список лучших попал украинский универсал Александр Зинченко, который провел на Евро-2020 пять поединков, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии, которая в финале турнира проиграла Италии в серии послематчевых пенальти.