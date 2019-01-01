Шик обошел Ярмоленко в номинации на лучший гол Евро-2020
Чешский нападающий удостоился почетной награды.
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик обошел Андрея Ярмоленко в борьбе за звание автора лучшего гола на минувшем чемпионате Европы.
Как сообщает официальный Instagram-аккаунт УЕФА, лучшим голом турнира с огромным преимуществом по голосам признан точный удар чешского нападающего в матче против Шотландии.
Шик пробил с центра поля за шиворот Маршалу, чем принес победу своей команде.
Ярмоленко номинировался на награду с голом в ворота сборной Нидерландов из-за пределов штрафной площади.
Напомним, что на награду также претендовали гоыл Лоренцо Инсинье (Италия), Поля Погба (Франция), Луки Модрича (Хорватия), Кевина де Брюйне (Бельгия), Миккеля Дамсгора (Дания), Альваро Мораты (Испания), Федерико Кьезы (Италия) и Криштиану Роналду (Португалия).
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