11 Июл
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Шик обошел Ярмоленко в номинации на лучший гол Евро-2020

Чешский нападающий удостоился почетной награды.

Патрик Шик, getty images
Патрик Шик, getty images

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик обошел Андрея Ярмоленко в борьбе за звание автора лучшего гола на минувшем чемпионате Европы.

Как сообщает официальный Instagram-аккаунт УЕФА, лучшим голом турнира с огромным преимуществом по голосам признан точный удар чешского нападающего в матче против Шотландии.

Шик пробил с центра поля за шиворот Маршалу, чем принес победу своей команде. 

Ярмоленко номинировался на награду с голом в ворота сборной Нидерландов из-за пределов штрафной площади.

Напомним, что на награду также претендовали гоыл Лоренцо Инсинье (Италия), Поля Погба (Франция), Луки Модрича (Хорватия), Кевина де Брюйне (Бельгия),  Миккеля Дамсгора (Дания), Альваро Мораты (Испания), Федерико Кьезы (Италия) и Криштиану Роналду (Португалия).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2