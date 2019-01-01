Лотар Маттеус: Дорогие англичане, вы заслужили эту душевную травму

Легендарный немецкий футболист высказался по поводу разочарования фанатов сборной Англии после финальной игры Евро-2020.

Лотар Маттеус, Getty Images

Результат финального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии в серии послематчевых пенальти уступила национальной команде Италии (1:1, 3:2 – пен.), вызвал волну недовольства со стороны болельщиков "трех львов", которые ожидали от своей команды победы на родном стадионе Уэмбли.

Дошло до того, что трое футболистов команды Гарета Саутгейта, которым не удалось реализовать одиннадцатиметровые удары в серии: Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Букайо Сака, подверглись дискриминации на расовой почве, в результате чего с официальными сообщениями был вынуждены выступить руководители европейских топ-клубов, национальных лиг, полиции Великобритании и даже премьер-министр Объединенного королевства Борис Джонсон.

Свои комментарии по поводу сложившейся ситуации оставил и культовый футболист немецкой сборной прошлых лет Лотар Маттеус.

"Английские фанаты враждебно отнеслись к маленькой девочке в футболке немецкой сборной во время нашего матча против них в 1/8 финала. Они освистывали гимны стран-соперниц, а вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель был ослеплен лазером во время пенальти, который заработал Рахим Стерлинг своим нырком.

Добавьте к этому расовую ненависть по отношению ко своим же игрокам после финального поединка. Дорогие англичане, это было неспортивное поведение, которое ранее никогда не встречалось с вашей стороны ранее, и которое мы больше не хотим видеть.

Извините, но вы заслужили эту душевную травму", — подытожил экс-футболист.

Напомним, что Лотар Маттеус за время своей карьеры семь раз становился чемпионом Германии, по три раза поднимал над головой Кубок и Кубок Лиги Германии, завоевывал Кубок УЕФА в составе Баварии и миланского Интера, с которым до этого побеждал в Суперкубке Италии.

На международном уровне Маттеус побеждал со сборной Германии на Евро-1980 и чемпионате мира-1990, дважды признавался игроком года в Германии (1990, 1999), а также по одному разу становился обладателем Золотого мяча (1990) и титула лучшего игрока в мире (1991).