Мингс: Тяжело играть за сборную, когда 95% твоей страны считают, что ты получил свое место незаслуженно

Защитник англичан пожаловался на плохое психологическое состояние во время Евро-2020.

Тайрон Мингс (справа) в матче против Шотландии, Getty Images

Английскому центральному защитнику бирмингемской Астон Виллы Тайрону Мингсу на минувшем чемпионате Европы-2020 в составе своей национальной сборной удалось принять участие в трех стартовых поединках: против Хорватии, Шотландии (полные матчи) и Чехии (11 минут) соответственно, однако далеко не все поклонники остались довольны решением Гарета Саутгейта относительно места на футбольном поле для данного игрока.

Как заявил уже после турнира сам футболист, ему пришлось прибегнуть к помощи психолога ради того, чтобы справиться с регулярным давлением со стороны фанатов в свой адрес.

"Когда 90-95% жителей вашей страны сомневаются в вас, очень трудно остановить бесконечный поток давления. Уже перед первым матчем против Хорватии я полностью прочувствовал на себе недоверие со стороны публики, и это было очень тяжелым ударом.

Как мне кажется, после этого я стал куда более устойчивее ко внешним раздражителям, но мое психологическое здоровье на фоне этих событий серьезно пострадало.

Наверное, я был единственным игроком в списке Саутгейта, о котором люди говорили, что не уверены в целесообразности нахождения в команде. Именно поэтому мне сейчас не стыдно признаваться в том, что мне понадобилась помощь сторонних специалистов.

Я испробовал множество методик для преодоления давления — техники дыхания, медитации, стандарты реакций на отдельные конфликтные ситуации. Это было очень тяжело, и я до сих пор помню, как тяжело спал перед первой игрой", — рассказал футболист в специальном интервью, посвященному выходу фильма о ментальном здоровье профессиональных спортсменов авторства BBC.

Напомним, что сборная Англии на Евро-2020 добралась до финального поединка, но на поле родного Уэмбли уступила Италии в серии послематчевых пенальти.