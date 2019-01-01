Кьер и бригада медиков получили награды от УЕФА за спасение жизни Эриксена

Герои нации были отмечены и на высоком футбольном уровне.

Дания — Финляндия, Getty Images

Стартовый поединок сборной Дании против Финляндии (0:1) на чемпионате Европы-2020 был омрачен проблемами с сердцем у лидера "алой гвардии" Кристиана Эриксена, жизнь которого удалось спасти исключительно благодаря своевременным и точным действиям главного арбитра Энтони Тейлора, бригады медперсонала, а также координации присутствующих на поле со стороны капитана хозяев арены Паркен — защитника Симона Кьера.

Уже после завершения международного форума, на котором команда Каспера Хьюлманда была остановлена лишь на стадии полуфинала сборной Англии, УЕФА принял решение наградить участников того эпизода специальными наградами от организации — Премиями Президента УЕФА образца 2021-го года.

"В этом году Премия Президента выходит за рамки футбола. Она послужит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь и благополучие. Я также хотел бы передать свои наилучшие пожелания Кристиану Эриксену и его семье, поскольку он продолжает свое восстановление", — с такими словами обратился к публике президент УЕФА Александр Чеферин, прежде чем вручить награду следующим лицам:

Медицинская бригада на месте событий

Могенс Кройцфельдт (главный врач)

Фредерик Фленстед (медицинский менеджер стадиона)

Андерс Боэсен (врач скорой помощи у поля)

Педер Эрсгаард (парамедик)

Медицинские работники на медицинском объекте УЕФА

Йенс Кляйнефельд

Валентин Великов

Медицинский штаб сборной Дании

Мортен Скьолдагер (физиотерапевт, сопровождающий врача команды)

Мортен Боэсен (врач команды)

Симон Кьер (капитан сборной Дании)

Кристиан Эриксен также оставил сообщение для спасавших его людей: "Я хотел бы поблагодарить Мортена Скьолдагера, Мортена Боэсена и медицинскую бригаду, которая помогала в Паркене 12 июня. Вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь.

Также большое спасибо моему другу и капитану Симону и моим товарищам по команде по датской команде за вашу поддержку как 12 июня, так и позже.

Спасибо всем фанатам, которые прислали сообщения мне и моей семье. Это очень много значит и дало нам силу и поддержку. Спасибо".

В свою очередь, Симон Кьер ответил следующей репликой: "Это то, что останется с нами на всю оставшуюся жизнь. Команда отреагировала как единое целое… как команда, мы приложили максимум усилий, чтобы держаться вместе и попытаться преодолеть эту ситуацию и быть как можно более полезными.

Я стараюсь вести команду на поле и за его пределами, во всех сферах жизни, когда мы вместе. Я думаю, что это одна из самых больших привилегий в моей карьере.

Я знаю Кристиана Эриксена много лет. У него прекрасная семья, у него много друзей, много товарищей по команде, которые хотят для него самого лучшего. Пока он и его великолепная семья счастливы, счастлив и я".

Также, слово было предоставлено и врачу из медицинской бригады на стадионе Паркен Могенсу Кройцфельдту: "Мы бросились на поле, чтобы помочь Кристиану и выполнить свою работу. Мы сделали то, что должны были, чему нас учили.

Все знали свою роль. Все знали, что делать. Мы не были эмоциональными актерами на этой сцене. После этого мы, конечно, были, как и все, в шоковом состоянии, но сейчас мы очень счастливы и гордимся результатом своей работы".

Напомним, что спасти Эриксена удалось с использованием техники сердечно-легочной реанимации (СЛР) и дефибриллятора.