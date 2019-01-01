Дешам: Между Мбаппе и Жиру не было конфликта на Евро-2020
Наставник сборной Франции опроверг информацию о напряженности между игроками.
Сборная Франции в статусе действующего чемпиона мира неудачно выступила на чемпионате Евро-2020, вылетев уже на стадии 1/8 финала после матча против Швейцарии.
Одной из причин подобных выступлений во французской прессе назвали возможный конфликт между нападающими "Les Bleus" Килианом Мбаппе и Оливье Жиру, которые конкурировали между собой за место на футбольном поле.
Однако, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, спустя длительную паузу прокомментировавший данные домыслы журналистов, поспешил заявить, что ни о каком конфликте внутри его коллектива речи никогда не велось.
"Ничего подобного не было. Футболисты всегда конкурируют между собой, поэтому где-то могла проскочить искра, но сколько это продлилось? 24 часа? 48? Если бы мы обыграли Швейцарию, то общественность даже не заметила бы этого момента. А так, да, наше поражение стало причиной для того, чтобы поднять всю внутреннюю кухню на поверхность.
У нас похожая история была между Погба и Команом пока мы выступали в триумфальной для нас Лиги наций УЕФА, если вам интересно. Они подошли ко мне с претензиями друг к другу, у нас была длительная дискуссия, но ничего — мы победили в турнире, а вы узнали об этом только сейчас и только от меня. Вот и вся разница.
Если есть негативный результат, даже мельчайшие детали усиливаются стократно — такой вывод я для себя сделал из этих двух ситуаций.
Не знаю, буду ли я продолжать работать со своей национальной командой после чемпионата мира-2022. Меня этот вопрос сейчас совершенно не беспокоит. Возможность продлить контракт всегда есть, но необходимость этого шага должна быть грамотно оценена. Это президент Федерации будет решать, а не я. Если бы я объявил об уходе после Евро-2020, меня бы никто не стал задерживать.
Контракт — это история о доверии сторон друг к другу. Я доволен своей работой ровно также, как и руководители футбола моей страны. У нас собраны лучшие игроки, которые достигают успехов на наивысшем уровне, но им все равно есть куда расти", — сделал вывод наставник.
Напомним, что сборная Франции напрямую отобралась на чемпионат мира-2022, заняв первое место в квалификационной группе D, в которой сборная Украины стала второй.
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