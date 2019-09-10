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Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020

Предлагаем вашему вниманию календарь поединков национальной сборной.

Александр Зинченко, фото УАФ
Александр Зинченко, фото УАФ

Сборная Украины успешно прошла отбор и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля. В групповой стадии турнира подопечных Андрея Шевченко ждут противостояния с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник сборной Украины определится позже.

В процессе подготовки к чемпионату Европы-2020 национальная команда проведет пять контрольных поединков: два из них пройдут в марте, а оставшиеся в конце мая-начале июня. Уже известно, что один из спаррингов пройдет в Украине — команда Шевченко сыграет с Кипром в Харькове.

Расписание контрольных матчей сборной Украины:

27.03.20 22:00 Франция — Украина, Париж, Стад де Франс
31.03.20 21:45 Польша — Украина, Польша, стадион Сленск
26.05.20 Украина — Кипр, Харьков, ОСК Металист
2.06.20 Украина — Северная Ирландия
7.06.20 Украина — Израиль

На самом чемпионате Европы Украина начнет свой путь поединком против сборной Нидерландов. Во втором туре подопечные Андрея Шевченко сразятся с соперником, который еще неизвестен, но попадет на турнир из четвертой корзины. Закрывать групповой этап придется встречей с Австрией.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020:

14.06.20 22:00 Нидерланды — Украина, Амстердам-Арена
18.06.20 16:00 Украина — соперник из 4 корзины, Бухарест, Национальный стадион
22.06.20 19:00 Украина — Австрия, Бухарест, Национальный стадион

Результаты последних матчей сборной Украины:

17.11.19 Украина — Сербия 2:2 (квалификация на Евро-2020)
Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3

Смотрите также: Сербия — Украина 2:2 Видео голов

Сербия: Райкович — Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич — Гудель, Нем. Максимович (Миливоевич, 76) — Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82) — А. Митрович.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Коваленко (Шепелев, 77), Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88) — Цыганков (Беседин, 77), Яремчук, Ярмоленко.

Предупреждения: Коларов — Матвиенко.

14.11.19 Украина — Эстония 1:0 (спарринг)
Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин — Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь — Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) — Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен — Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк — Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) — Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь — Кайт, Баранов, Зенев

14.10.19 Украина — Португалия 2:1 (квалификация к Евро)
Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72 (с пенальти).

Смотрите такжеУкраина — Португалия 2:1 Видео голов

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90) - Зинченко, Степаненко, Малиновский — Марлос (Коноплянка, 63), Ярмоленко — Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру — Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56) — Гедеш (Жоау Феликс, 46), Бернарду Силва — Роналду.

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Коваленко — Пепе, Рубен Диаш 

Удаление: Степаненко, 72

11.10.19 Украина — Литва 2:0 (квалификация к Евро)
Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский — Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).

Литва: Черняускас — Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61) — Воробьев, Вербицкас — Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72) — Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко — Новиковас, Зулпа

10.09.19 Украина — Нигерия 2:2 (спарринг)
Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 — Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен.)

Смотрите также: Украина — Нигерия 2:2 Видео голов

Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67) — Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 36), Ярмоленко (Марлос, 58).

Нигерия: Узохо — Айна, Эконг (Авазьем, 87), Аджай, Коллинз — Арибо, Этебо — Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Саймон, 74) — Осимхен (Майя, 90+2).

Предупреждение: Осимхен.

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