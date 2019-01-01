УЕФА требует от клубов 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020

Ассоциация не намерена нести значительные финансовые потери.

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Руководящий орган европейского футбола потребует от своих клубов и лиг компенсацию в размере около 275 миллионов фунтов стерлингов за перенос Евро-2020 на год в ответ на пандемию коронавируса, сообщает The Athletic.

По данным источника, именно в такую сумму УЕФА оценил вероятный финансовый ущерб для организации из-за перспективы отмены турнира будущим летом.

Отмечается, что европейские команды намерены настаивать на том, чтобы в период чемпионата Европы были доиграны внутренние турниры, так как их завершение на данном этапе принесет значительные финансовые проблемы для клубов и создаст проблемы в правовом поле.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17-го марта, УЕФА примет окончательное решение о проведение Евро-2020 и о продолжения еврокубков.