Градецки: Финны ждали больше 80-ти лет, подождем и еще год

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки видит и положительные моменты в переносе Евро-2020.

Лукаш Градецки, фото ФК Байер

Голкипер Байера и национальной сборной Финляндии Лукаш Градецки уверен, что решение УЕФА отложить финальный турнир Евро-2020 на год не повлияет на интерес к турниру.

"Мы, финны, ждали участия в крупном турнире более 80-ти тет, так что сможем подождать еще год, – цитирует своего вратаря официальный Твиттер Байера. – В этом есть и положительный момент: те игроки, которые бы пропустили Евро-2020 из-за травм, смогут сыграть в 2021 году".

До отборочного раунда ЧМ-1938 Финляндия участвовала только в футбольных турнирах Олимпийских игр.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.